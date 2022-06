PC recupera carreta carregada de gado roubada em fazenda

Uma carreta carregada com cabeças de gado, roubada nesta terça-feira (28), foi recuperada pela Polícia Civil, em uma ação conjunta das Delegacia de Nobres, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA), com apoio das Delegacias de Cáceres e Poconé, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

As diligências iniciaram logo após a Polícia Civil ser comunicado do roubo em uma fazenda a aproximadamente 15 quilômetros da zona urbana de Nobres. O roubo ocorreu durante a noite de segunda-feira (27), quando ao menos três homens armados invadiram a propriedade e renderam os empregados e seus familiares.

Durante a ação, os criminosos mantiveram as vítimas sob a mira das armas de fogo, fazendo constante ameaças até o momento em que uma carreta carregada chegou à propriedade, ocasião em que o motorista também foi rendido pelos criminosos.

Os assaltantes fugiram do local levando a carreta carregada com 96 cabeças de gado, além de um veículo de um empregado da fazenda e diversos pertences pessoais da vítima.

Após tomar conhecimento dos fatos, as equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações e diligências urgentes, conseguindo localizar os animais em uma estrada vicinal no município de Poconé. Posteriormente a carreta que transportava o gado foi encontrada abandonada em outra estrada vicinal da mesma região.

Segundo o delegado de Nobres, Rogério Gomes, as investigações continuam para identificar os três envolvidos no roubo. “As diligências seguem em andamento em buscas pelos suspeitos e demais produtos roubados”, disse o delegado.