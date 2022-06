Pecuarista morre ao bater de frente com caminhão em curva

Um pecuarista identificado como, José Pereira Moreira, morreu em um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (03) na MT-343, cerca de 60km de Tangará da Serra. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo informações repassadas pelo motorista, ele seguia pela rodovia quando viu que o veículo Corolla vinha de encontro a ele, porém não foi possível desviar.

O carro foi arrastado por cerca de 200 metros até parar.

O motorista do caminhão afirmou ainda que era possível notar que o condutor do carro estava com a cabeça de lado, como se estivesse desacordado, no momento do acidente.

Polícia Civil, Polícia Militar e Politec estiveram no local para apurar as causas do acidente.