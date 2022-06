Pela 5ª vez | Flagrado por câmera, jovem é preso após invadir e roubar comércio

Um jovem de 19 anos foi preso pela 5ª vez pela Polícia Militar (PM) após praticar roubos e furtos pela cidade de Rondonópolis (MT). Desta vez o rapaz foi preso após invadir e roubar um estabelecimento comercial especializado na venda de salgados, no bairro Conjunto São José.

Conforme informações da PM o indivíduo já foi preso 3 vezes pelo crime de roubo e 2 pelo crime de furto.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento da ação do suspeito. Após receber a informação do crime de roubo, durante investigações, a PM conseguiu chegar até o indivíduo. O jovem foi preso na casa onde mora no bairro Jardim Tropical.

A PM recuperou o dinheiro roubado e também apreendeu a camiseta usada no crime.

O suspeito foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.