Perícia identifica corpo encontrado em chamas dentro de carro em Rondonópolis

O corpo encontrado em chamas na madrugada do dia 11 de junho próximo ao Rio Lourencinho, às margens da BR-364, em Rondonópolis – MT, foi identificado como de Christian Nobuo Yano, 29 anos. O corpo ficou totalmente carbonizado e os policiais só notaram a presença dele após apagarem as chamas.

A identificação aconteceu através de um trabalho conjunto realizado pela gerência de Medicina Legal de Rondonópolis com a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de Cuiabá. A identificação aconteceu através da arcada dentária.

O CASO

De início, policiais militares faziam rondas pela região quando avistaram uma fumaça. Eles foram até o local e encontraram o carro em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o fogo.

Com o incêndio apagado, os policiais avistaram o corpo no assoalho do carro, entre os bancos da frente e de trás. Polícia Civil, Samu e Politec também foram acionados até a cena do crime.

As investigações seguem para apurar como ocorreu o fato e a autoria do crime.

