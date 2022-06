PF prende terceiro suspeito de participação em mortes de Bruno e Dom

A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (18), e, Atalaia do Norte, no Amazonas, Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, terceiro suspeito de participação na tortura e assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Bruno e Dom teriam sido mortos a tiros e os corpos esquartejados e enterrados. A perícia ainda não confirmou a identificação dos restos mortais do indigenista Bruno Araújo Pereira.

“Conforme todas as provas, todos os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio ocorrido”, disse o delegado Alex Perez Timóteo.

Os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, que confessou o crime, e Oseney da Costa de Oliveira também estão presos em Atalaia do Norte. O segundo detido foi quem confirmou à PF os assassinatos e apontou onde estariam enterrados os corpos.