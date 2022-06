PM impede roubo milionário a estabelecimento comercial durante a madrugada

A Polícia Militar impediu uma ação criminosa em um estabelecimento comercial, na madrugada deste sábado (18), na região central de Rondonópolis. Os alvos dos bandidos eram joias, relógios e aparelhos celulares. Ninguém foi preso.

Após denúncia, a guarnição deslocou rapidamente, antes que o furto fosse concretizado. O circuito de monitoramento do estabelecimento comercial flagrou o momento em que os suspeitos praticam crime na loja. Em uma das imagens (vídeo abaixo), dois deles já estão no caixa. Segundo as informações do Boletim de Ocorrência registrado, três criminosos participaram da ação.

Ainda conforme o documento oficial, o trio sabia a localização dos sensores de alarme do estabelecimento. Após desativarem o sistema, os criminosos bloquearam a visão de uma das câmeras de segurança do caixa com um guarda-sol. A Polícia acredita, ainda, na participação de um quarto suspeito, que mantinha contato com os outros três por telefone.

Dentro da loja, os policiais localizaram as ferramentas utilizadas na ação. Com pés de cabra, os bandidos arrombaram as portas do fundo da loja, além de estourar um muro. Também lá dentro, foi localizada uma mochila com parte dos pertences que seriam furtados. Próximo dali, em um terreno, a guarnição localizou mais objetos que foram reconhecidos pela vítima, responsável pela loja.

Sem levar nada, os bandidos conseguiram fugir. Toda a mercadoria foi recuperada pela polícia.