PM MS lamenta morte de sargento ocorrida em Rondonópolis

Em nota oficial, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PMMS) lamentou a morte do sargento Francisco Targino da Cruz, de 50 anos de idade, morto com um tiro no tórax disparado pelo enteado da namorada após uma luta corporal. O jovem de 18 reagiu ao ver a mãe baleada no pé pelo militar. O caso ocorreu nesta madrugada, na região do Parque Universitário, em Rondonópolis.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência registrado, após uma discussão possivelmente motivada por ciúme, o policial sacou a arma e disparou contra a própria companheira, acertando-a no pé.

O enteado, que ouviu o tiro, saiu de dentro da casa e entrou em luta corporal com o sargento. Ele conseguiu tomar a arma e efetuou um disparo contra o policial. Francisco chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu no hospital Regional.

Abaixo o comunicado oficial:

Campo Grande (MS) – É com imenso pesar que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul comunica o falecimento do 2º SGT PMMS FRANCISCO TARGINO DA CRUZ.

O militar, tinha mais de 24 anos de efetivo serviço, foi incluído nas fileiras da PMMS em outubro 1997, estava lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar, 2º Pelotão na cidade de Sonora/MS, era natural da cidade de Pedro Gomes/MS.

O Comando da PMMS lamenta profundamente o ocorrido, externa condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que os conforte neste momento de dor e informa que o Fundo de Assistência Feminina – FAF, estará a disposição.

A PMMS aguarda deliberação da família, quanto ao translado do corpo, do velório e informações do sepultamento.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS

Publicado por: ST PM ROA

Fonte: PM MS