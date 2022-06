PM prende suspeito de roubar mototaxista, recupera veículo e apreende arma

A Polícia Militar prendeu um suspeito de roubar um mototaxista na manhã desta segunda-feira (13), na Praça Brasil, em Rondonópolis. Os militares recuperaram a motocicleta levada pelo criminoso e apreenderam um revólver calibre 38 utilizada no crime.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que a vítima relatou ter sido roubada a mão armada.

O mototaxista relatou que havia sido solicitado, pelo suspeito, na Praça Brasil, para que fizesse uma corrida até o bairro Dom Osório. No entanto, durante o trajeto, na avenida Otávio Pitaluga, no bairro Jardim Guanabara, o homem rendeu o motorista e anunciou o assalto.

O suspeito roubou a moto, o celular e R$ 156 da vítima e fugiu para uma área na região central. Diante das características do suspeitos, os policiais iniciaram diligência e o identificaram em seguida.

Com ele, os policiais localizaram a arma com seis munições intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os pertences da vítima à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.