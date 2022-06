Polícia Civil incinera 800 quilos de cocaína e drogas sintéticas em Primavera do Leste

Mais de 800 quilos de cocaína e drogas sintéticas apreendidas no primeiro semestre do ano em Primavera do Leste foram incineradas pela Polícia Civil, na quarta-feira (15), em uma empresa secadora de grãos do município.

O montante de drogas é resultado de apreensões realizadas pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, em ações de enfrentamento ao tráfico de drogas em Primavera do Leste e região.

Segundo o delegado, Allan Vitor Sousa da Mata, as apreensões geraram dezenas de procedimentos instaurados pela Polícia Civil na Delegacia de Primavera do Leste, relacionados aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de entorpecentes.

“Isso é o resultado do bom trabalho realizado pelas forças de segurança em Primavera que, constantemente, estão realizando ações no combate ao tráfico”, disse o delegado.