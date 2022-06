Polícia Civil inicia atendimento em projeto para 1,6 mil meninas em MT

Duas unidades do Programa Siminina de Cuiabá dos bairros, Osmar Cabral e Santa Izabel receberam a equipe dos projetos sociais da Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil, para um encontro orientativo sobre o tema “Bullying não é brincadeira”, do projeto “Rede Digital pela Paz”.

O projeto social utiliza como estratégia de abordagem dinâmicas de grupo, diálogos formativos, ilustrações, vídeos e orientações a respeito do bullying, definido como prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivas, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima.

Segundo a investigadora de Polícia Mônica Bertasi da Silva, nas atividades inicialmente é feita uma exposição por meio de vídeo dos oito conceitos que caracterizam o bullying como sendo: físico, psicológico, moral, verbal, sexual, social, material e virtual ou cyberbullying.

Posteriormente, é utilizada a dinâmica de grupo com as participantes, as quais são desafiadas a encher balões na cor vermelha e escreverem expressões comuns no cotidiano que resultam no bullying e em outro balão na cor branca é escrito o que eles esperam daquele momento em diante sem bullying.

“Essa estratégia orienta as participantes por meio da comunicação e persuasão a assimilarem os conhecimentos, bem como a construir um ambiente sem a violência do bullying”, explicou a investigadora.

De acordo com a coordenadora do programa Siminina, Dalma Beatriz Monteiro, são atendidas em torno de 1,6 mil meninas distribuídas em 20 unidades por toda a capital. O Siminina oferta atividades como reforço escolar, cuidados médicos e psicológicos reforçados.

“Com o apoio dos projetos sociais da Polícia Civil buscamos fortalecer as ações preventivas previstas no programa, contribuindo cada vez mais com novas propostas para que essas meninas recebam o que há de melhor na formação educacional e social”, frisou a coordenadora.

A coordenadora do Ballet Clássico, Maria Augusta Ramos, ressaltou que após a palestra foi notado uma grande diferença em relação a comunicação e interação entre as meninas. “O vínculo entre o respeito e amor ao próximo foram estreitados entre elas.”, disse.

Segundo o delegado de Polícia Jefferson Dias Chaves o projeto Rede Digital Pela Paz foi criado pensando em envolver alunos de diversas idades e escolas como forma de fomentar uma cultura de paz em ambientes escolares. “As ações são voltadas a prevenção da criminalidade em um ambiente para a troca de experiências, denúncias, bate-papos, informação, combater o bullying e outras formas de violência”, destacou o delegado.

O trabalho de prevenção no Programa Siminina conta com a participação do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Cuiabá, Bia Calmon e do investigador Ademar Torres da Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande (DEA/VG).