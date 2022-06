Polícia Federal desarticula organização criminosa que comercializava ouro extraído de garimpos ilegais

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (14), um mandado de prisão e 10 mandados de busca e apreensão para desarticular organização criminosa formada por pessoas e grupo de empresas envolvidas na compra de ouro oriundos de garimpos ilegais.

As investigações iniciaram-se a partir da prisão em flagrante delito de uma pessoa que realizava o transporte de 1.690 g (um mil seiscentos e noventa gramas) de ouro, sem nota fiscal ou qualquer documento legal que comprove a origem lícita do bem que originalmente pertencente à União.

O ouro apreendido tinha como origem a cidade de Pontes e Lacerda/MT e como destino Cuiabá/MT.

As investigações apuraram que o ouro é extraído de garimpos clandestinos das terras indígenas existentes na região de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT e Nova Lacerda/MT.

Além disso, foram identificados os principais integrantes da organização criminosa que de fato financiam a exploração ilegal do meio ambiente.

Foram expedidos 01 mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão a serem realizados nas cidades de Pontes e Lacerda/MT, Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, São José do Rio Preto/SP e Catanduvas/SP.

Além disso, foi determinado pela Justiça Federal a ordem de bloqueio de todos os veículos em nome dos investigados, bem como o bloqueio de valores em até R$ 9.613.265,42 (nove milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

As investigações terão continuidade para identificar novos envolvidos e descapitalizar toda essa organização criminosa que ao comprar e vender ouro de origem ilegal financiam diretamente a degradação do meio ambiente, poluem os rios da região e geram consequentemente um enorme dano social, além do desequilíbrio no mercado financeiro.

O nome da operação VIA ÁUREA faz referência ao fato da prisão em flagrante ter ocorrida na rodovia.