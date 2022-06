Polícia Penal localiza durante operação diversos produtos ilícitos dentro da Mata Grande

A direção da Penitenciária Major Eldo Sá Correia conhecida como Mata Grande, deflagrou nesta segunda-feira (13), a Operação Corpus Christi e aprendeu diversos produtos ilícitos nos raios do presídio de Rondonópolis-MT.

Foram retirados 15 porções de pasta base de cocaína, 33 aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido, chips, além de porções de maconha e haxixe.

O trabalho da Direção da Penitenciária e Polícia Penal no combate às ações criminosas dentro da unidade prisional, são realizadas para coibir a entrada e permanência de materiais ilícitos dentro do presídio, como as revistas minuciosas, a utilização de Cães farejadores, aparelhos de scanner corporal, rígido controle de entrada e saída no Corpo da Guarda, instalação de finas telas nos Raio para dificultar o acesso aos ilícitos, e demais medidas de segurança.