Polícia prende 12 suspeitos em galpão usado para falsificar cerveja

Uma ação das polícias Civil e Militar prendeu 12 pessoas em um galpão onde bebidas eram falsificadas em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, os produtos eram enviados para bailes funks no Complexo da Maré.

De acordo com a Polícia Civil, foi realizada uma vigilância para verificar as movimentações no local e um caminhão carregado foi visto saindo do galpão. O veículo foi perseguido por parte da equipe de agentes da 21ª DP (Bonsucesso) e do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas), enquanto outra parte cercou o espaço solicitando a presença de um representante do grupo. Alguns suspeitos tentaram fugir pulando o muro, mas todos foram detidos por policiais.

O local era usado para trocar o rótulo de cervejas mais baratas por marcas mais caras. As garrafas eram colocadas na água para remover a etiqueta e a tampa e depois recebiam tampas de outras marcas mais famosas.

Segundo a polícia, o local não tinha condições mínimas de higiene, desrespeitando as condições necessárias para o manuseio de gêneros alimentícios.

Foram apreendidos materiais para a falsificação no local e os suspeitos teriam confessado a participação no esquema, segundo informações da Polícia Civil. Também foi realizada uma perícia no local.

Já o caminhão foi localizado próximo a um depósito de bebidas e o motorista foi preso junto com o dono do estabelecimento.