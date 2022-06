Por que cultivar plantas pode trazer alegria e contentamento?

Já não vimos várias pessoas a passar horas a fazer jardinagem? Eles nutrem com amor as plantas como seus bebês, dando-lhes todo o TLC de que precisam. Claro, há muitos que argumentam que a jardinagem não lhes interessa ou eles não têm “dedos verdes”, mas adivinhem? Esta atividade, divertida ou não, traz grandes benefícios para o seu bem-estar físico e emocional. Sim, você ouviu direito. Quando você cava, levanta, poda, capina, rega, colhe e muito mais, você sente uma sensação de alegria e contentamento.

De acordo com a pesquisa, existe uma prática no Japão chamada banho de floresta, onde as pessoas saem em áreas verdes, apenas para recarregar as energias. E embora você possa pensar que realmente não há ligação, o fato é que existe. Estudos mostraram que estar em meio a plantas pode ajudá-lo a se desconectar das distrações, tornando-o mais atento ao seu entorno imediato. Isso acontece mesmo no caso da jardinagem! A atenção aos detalhes é importante e, portanto, você não tem escolha a não ser se concentrar. Dessa maneira, você não está apenas construindo sua concentração, mas estando atento de todas as maneiras possíveis.

E aí, pronto para conhecer os benefícios da jardinagem?

Promove a atenção plena (mindfulness)

Todos nós adoramos ter plantas à nossa volta para ter aquele sopro de ar fresco e vitalidade! Afinal, muito além de embelezar o espaço, as plantas são capazes também de acalmar a mente e promover a atenção plena para lidar com o estresse e a ansiedade. De acordo com um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology, aqueles que praticam jardinagem se sentem mais calmos e relaxados do que aqueles que se envolvem apenas em outras atividades virtuais.

Te ajuda a se movimentar mais

Com diferentes plantas em casa, é possível que cada uma delas tenha uma necessidade diferente. Isso significa que, mesmo sem perceber, você estará andando de um lado para o outro garantindo que suas plantas recebam água, luz e tudo aquilo que mais precisarem (inclusive, afeto hehehe). E todos nós sabemos que quanto mais nos movemos, melhor nos sentimos. Então, olá endorfinas!

Melhora o bem-estar mental

Algumas pessoas podem pensar que sujar as mãos é a pior parte de cuidar das plantas, mas é exatamente isso que vai ajudar sua saúde mental. Como? A micobactéria encontrada no solo pode melhorar a função cerebral e, ao mesmo tempo, ajudar a melhorar seu humor. Isso porque essa bactéria ajuda a aumentar a produção de serotonina no cérebro. E isso significa que a felicidade não está fora de alcance, não é mesmo?

Nos dá uma motivação

Pesquisas mostram que os humanos adoram fazer parte da natureza e, enquanto vivemos em estabelecimentos onde há uma sobrecarga de concreto, as plantas nos ajudam a permanecer conectados com quem realmente somos. Acredita-se que as plantas imitam quem somos. Além disso, se você se ama e se preocupa com o autocuidado, suas plantas vão pegar a vibe e florescer. Só ver suas plantas sobreviverem e prosperarem é gratificante!