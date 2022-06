Por que limpar o nariz diariamente é importante para a saúde geral?

Desde muito cedo, aprendemos a importância da higiene bucal. Mas, você sabia que o mesmo vale para a saúde nasal? Seu nariz é essencial para condicionar o ar que você respira, além de umidificar e controlar a temperatura do ar que você inala. Como a higiene nasal envolve manter as passagens nasais limpas, claras e hidratadas, melhora todas as funções do nariz e reduz qualquer congestão que interrompa a respiração ou cause irritação.

O que acontece quando você não limpa o nariz?

Como suas narinas estão expostas ao ar ambiente, elas podem se tornar áreas de acúmulo de poeira, poluição, bactérias, vírus e fungos. A presença de tais substâncias estranhas pode desencadear vários problemas, como infecções, doenças e enfermidades. Seu nariz atua como a primeira linha de defesa contra essas substâncias estranhas. De acordo com especialistas, uma passagem nasal clara protege você e ajuda a dormir melhor também.

Como manter a higiene nasal?

A lavagem nasal com água salgada ou spray salino é a maneira mais recomendada de manter o nariz limpo. Uma solução de sal e água é eficaz na limpeza de muco, crostas, germes e outros poluentes do nariz. No entanto, certifique-se de que a solução não tenha muito sal, pois pode causar irritação e causar sensação de queimação. Você também pode utilizar um daqueles soros vendidos em farmácias.

Quando limpar o nariz?

Muitas pessoas desconhecem o melhor momento para praticar sua rotina de limpeza nasal. É importante realizar a higienização uma vez pela manhã e outra à noite. Uma lavagem nasal antes de começar o dia limpará todos os poluentes que possam ter se acumulado durante a noite. Por outro lado, um enxágue antes de dormir vai limpar sua cavidade nasal e melhorar sua respiração, facilitando um sono tranquilo.