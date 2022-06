Prefeito decreta luto oficial pela morte do ex-deputado Luiz Soares

Rondonópolis está oficialmente de luto por três dias em decorrência do falecimento do ex-deputado estadual Luiz Soares. “Essa é uma forma de homenagem póstuma que vamos fazer pela relevância de seu trabalho na Assembleia Legislativa em favor do todo do Estado”, destacou o prefeito José Carlos do Pátio.

Luiz Soares foi um dos fundadores do PSDB em Mato Grosso e por sua atuação de destaque na política deixou marcado em sua trajetória os cargos de vice-prefeito de Cuiabá, secretário de saúde do Estado e também da capital Cuiabá e de Várzea Grande.

Advogado por formação, Luiz Soares foi deputado estadual na década de 80. “Foi um dos deputados com maior relevância, sendo inclusive relator no processo elaboração da constituição do nosso Estado, só isso já justifica a nossa homenagem e nosso luto”, afirmou José Carlos do Pátio.

No fim da década de 1990, Luiz Soares foi suplente do senador Antero Paes de Barros, período em quem assumiu a cadeira no Senado por várias vezes na ocasião da licença do titular.

Nesse momento de tristeza o prefeito de Rondonópolis presta suas condolências a família e amigos do ex-deputado.