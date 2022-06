Prefeitura certifica 50 novos profissionais cabeleireiros e barbeiros

O prefeito José Carlos do Pátio, prestigiou na noite desta quinta-feira (2), um evento de certificação (entrega de diplomas) a 50 novos profissionais do segmento de “cabeleireiro e barbeiro”, capacitados através de uma parceria entre a Prefeitura via SECITI, e a Cáritas Diocesana.

O evento de diplomação aconteceu nas novas dependências da Cáritas, localizada na Vila Operária, e contou com a presença de autoridades como o Presidente da Câmara Municipal vereador Roni Magnani e o vereador Kazagrande, autores da proposta dos cursos, bem como de secretários municipais, formandos, familiares e o presidente da Cáritas, Manoel Messias de Macedo.

Dos 50 formandos, 29 concluíram o curso de “Cabeleireiro”, que teve uma duração de 400 horas/aulas e foi ministrado nas dependências da Cáritas Diocesana. Os outros 21 formandos participaram do curso de “Barbeiro” que teve a duração de 160 horas/aulas e foi ministrado nas dependências da Vila Olímpica na Vila Lourdes.

Ambos os cursos, totalmente gratuitos, foram resultado de uma profícua parceria entre a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITI) e a Cáritas Diocesana.

Para o Coordenador de Projetos Sociais da Cáritas, Paulo Otávio, esses cursos representam uma oportunidade de qualificação e capacitação profissional, que garantem aos participantes uma oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho, garantindo assim, uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, oportunidade de independência financeira, além de uma transformação econômica na vida pessoal e familiar.

Conforme levantamentos dos organizadores, 80% dos formandos já estão ativos no mercado de trabalho ou com iniciativas próprias de empreendimentos pessoais.

E isso se pode comprovar facilmente com depoimentos de formandos como a nova Barbeira, Patricia Bezerra Duarte, de 39 anos, moradora do residencial Dona Neuma, que concluiu o curso e já está inserida no mercado de trabalho. “Esse curso foi muito importante não só para mim, mas para todos que participaram, pois era uma coisa que eu queria muito, mas não tinha oportunidade de realizar. Então a oportunidade surgiu e eu abracei de imediato. Hoje eu já atuo como auxiliar, mas estou me organizando para comprar minhas ferramentas, meus equipamentos e iniciar um empreendimento próprio”, externou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Roni Magnani, parabenizou os profissionais e instrutores que ministraram os cursos, e por compartilhar seus conhecimentos técnicos, contribuindo assim com a formação profissional, assim como, com e transformação das vidas destas pessoas.

O prefeito José Carlos do Pátio, agradeceu e parabenizou a Cáritas Diocesana pela parceria, pela diplomação dos novos 50 profissionais cabeleireiros e barbeiros, e adiantou ainda que na próxima semana irá certificar mais 760 formandos dos cerca de 20 cursos de capacitação profissionais realizados em parceria com a Obra Kolping, com padeiros, confeiteiros, designer de sobrancelhas, manicures/pedicures, cozinheiros, etc.

Pátio externou ainda que o propósito da sua gestão é o investimento em formação e capacitação profissional das classes menos favorecidas, para criar condições de melhoria na qualidade de vida, ofertar cidadania e oportunidade de trabalho e renda.

O gestor ainda elogiou a secretária da Seciti, Neiva de Col, pela condução dos trabalhos e adiantou que a mesma já está formatando um projeto, juntamente com a Secretara Municipal de Desenvolvimento Econômico, para fomentar inciativas através de “linhas de crédito” com juros subsidiados pela Prefeitura, para que os formandos tenham não apenas a capacitação, mas condições financeiras de iniciar seu próprio negócio, seu empreendimento, gerando oportunidade de trabalho e renda.

Pátio disse ainda que cobrou da SEMPRAS – Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, para que busque mais ativamente as populações em condição de extrema pobreza, para que possam se capacitar, se preparar e serem inseridas no mercado de trabalho, gerando cidadania e melhorias na sua qualidade de vida.

O prefeito destacou ainda a declaração de uma formanda cabeleireira, que revelou publicamente ter deixado seu emprego, fez o curso e já está inserida no mercado de trabalho, ganhando três vezes mais que antes.