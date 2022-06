Prefeitura de Tesouro inaugura primeira Academia da Terceira Idade do município

Foi realizada neste domingo (29) pela manhã a inauguração da primeira Academia da Terceira Idade do município. O evento contou com a participação do Deputado Estadual Max Russi, de prefeitos da região, de rotarianos, e da pré-candidata a Deputada Federal Neuma de Morais, e da população que esperava ansiosamente por esse momento.

A academia ao ar livre de Tesouro foi uma doação do Rotary Club Distrito 4440 mediante a Fundação do Rotary Club de Tesouro e a parceria com o Poder Executivo. A academia da Terceira Idade de Tesouro está entre as 101 estruturas doadas ao Rotary Club, através de uma emenda parlamentar na ordem de R$ 2 milhões de reais articulada pelo Deputado Estadual Max Russi na gestão de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Foram instalados 13 equipamentos que trazem diversos benefícios para a saúde da nossa população, e que vai gerar mais qualidade de vida, saúde e lazer para o tesourense de forma gratuita.

“Agradecer ao Deputado Estadual Max Russi, aos vereadores, ao Rotary Club pela doação da primeira academia ao ar livre do nosso município. E peço que todos os moradores cuidem de mais esse bem público que estamos inaugurando, e que traz benefícios para a saúde de todos, ” disse o Prefeito Isaack Castelo Branco.

A obra foi realizada pela pasta da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, comandada pelo Secretário Roger Souza Gomes, e o objetivo da gestão é futuramente instalar mais academias ao ar livre em outras regiões do município, como também, no Distrito Batovi.