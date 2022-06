Prefeitura e Governo de MT doam máquinas e equipamentos à moradores do assentamento rural

Moradores do assentamento rural Sadia III foram contemplados com patrulha mecanizada – trator, grade aradora e um trator de hortas – para melhor manuseio e preparo do solo das 155 propriedades da região. A iniciativa foi da Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, em parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF). A solenidade de entrega oficial ocorreu neste domingo (05), na própria comunidade.

Seguindo orientação do prefeito Kalil Baracat, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável tem desenvolvido várias parcerias com a finalidade de apoiar a agricultura familiar no município. “O micro trator é muito importante para trabalhar em pequenas áreas, principalmente com desenvolvimento da olericultura e também insumos para aração, a carretinha serve para preparar o solo e transportar insumos para desenvolver suas culturas nas propriedades”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Célio Santos.

O assentamento Sadia III é composto de 155 propriedades. Porém, os equipamentos vão beneficiar toda a macrorregião composta por aproximadamente 350 propriedades rurais. A produção no Sadia III é concentrada em milho, feijão, arroz, capim (para quem desenvolve a cadeia da pecuária), enfim, diversificação na cadeia produtiva rural.

“É de grande importância para que possamos fazer com que os pequenos produtores consolidem suas propriedades e melhorem sua renda própria. A comunidade é extremamente produtiva, e com as parcerias, a agricultura familiar tem avançado e avançará muito mais nesta gestão”, destacou Célio.

A secretária de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), Teté Bezerra, pontuou que os maquinários destinados à região aprimoram o fortalecimento e fomento local da agricultura familiar de Várzea Grande. Esse projeto que fornece equipamentos tem a finalidade de preparar a terra e é utilizado coletivamente para todo assentamento que possibilita arar o solo para plantio. No caso da comunidade, a pecuária leiteira é o carro chefe da produção local.

“Tenho também compromisso com o prefeito Kalil de repassar uma máquina PC e dois caminhões para confecção de tanques para piscicultura. É um trabalho alinhado com a gestão Kalil, pois sabemos da importância do maquinário para ampliar e fomentar a produção agrícola da região. Já desenvolvemos trabalho com a apicultura na produção de mel na agricultura familiar, sendo atividade suplementar a tradicional como pecuária leiteira ou de corte”, ponderou Bezerra.

O deputado Federal, Carlos Bezerra, presente no evento, disse que a agricultura familiar é fundamental, sem ela não há alimentos na cidade, é uma instituição basilar para ser humano. “Parabenizamos o prefeito Kalil Baracat, pois está desenvolvendo bom trabalho em sua gestão voltado à agricultura familiar, se continuar assim vai mudar a cara da agricultura familiar em Várzea Grande. Estamos disponibilizando R$ 40 milhões em emendas parlamentares para instalação de poços artesianos para comunidades rurais de Mato Grosso; além de implementos agrícolas de manutenção da propriedade”.

O presidente da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Sadia III, Miguel Francisco dos Santos, falou que os investimentos recebidos na comunidade vêm ao encontro dos anseios dos pequenos produtores rurais. “Esse maquinário representa avanço para região, pois era uma necessidade das 155 famílias instaladas neste assentamento rural. O maquinário vem resgatar nosso meio de produção com agilidade. Estamos animados com as melhorias, pois antes tínhamos que alugar trator particular para realizar os trabalhos do campo, agora podemos fazer um trabalho bem mais em conta, é um incentivo à produção”.

Moradora há 20 anos na comunidade Sadia III, Maria Aparecida da Silva tem diversificação agrícola em sua propriedade. Ela tem produção de vaca leiteira, criação de galinha caipira e porcos, além de produzir doces artesanais, queijos e hortaliças. “Este maquinário é tudo que eu precisava para ampliar meus negócios do campo. Já vou solicitar a aração da minha terra para plantar bananal, já tenho 1.500 pés de banana e vou aumentar para 3 mil e também vou ampliar a horta. Recebemos esses investimentos na hora certa, estamos bem felizes”, emocionou dona Maria.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Em alusão à data, celebrada em 4 de junho, a prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável fez a entrega de 400 mudas de árvores frutíferas para moradores do Assentamento Sadia III. As mudas de caju, manga, goiaba, tamarindo, jatobá e acerola visa arborizar propriedades e fomentar a agricultura familiar da região.

O gerente de Parque e Arborização, Elder Jacinto, frisou que tendo em vista a data foi feita uma programação especial na comunidade com a entrega de 400 mudas, onde a cadeia será aproveitada para diversidade de produção como doces artesanais e polpas para suco e vitamina.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Secretaria de Meio Ambiente realizará programação “Mês do Meio Ambiente” com a distribuição de mudas nas escolas municipais, além do plantio no reflorestamento das unidades escolares da cidade. “A ação vai atender 90 unidades educacionais com plantio e distribuição. A população de Várzea Grande pode procurar o núcleo no parque para retirada de mudas também neste mês, cada cidadão tem o direito de cinco mudas. A medida visa desenvolver um amplo trabalho na cidade. Cerca de 10 mil mudas estão disponíveis para retirada”.

A prefeitura Municipal possui viveiro próprio para cultivo e manutenção das mudas e espécies nativas. As mudas nativas contam com 4 espécies de ipê – amarelo, roxo, branco e rosa e ipê de jardim. Já as frutíferas são de goiaba, caju, manga, acerola, jabuticaba, entre outros.