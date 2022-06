PRF apreende 600 pacotes de cigarros contrabandeados dentro de ônibus em Rondonópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo transportando produto contrabandeado e cerca de 6 mil maços de cigarros foram apreendidos, a ação aconteceu nesta segunda-feira (27), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do PRF Haroldo Júnior, a equipe estava em fiscalização no Km 116 da BR-163, quando um ônibus interestadual que fazia linha Foz do Iguaçu (PR)/ Sinop (MT) foi parado.

Em vistoria e abordagem, um passageiro confessou que estaria transportando 600 pacotes totalizando 6 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, no qual a carga pertencia a ele mesmo e teria pego em Campo Grande (MS) com destino a Rondonópolis.

Diante a confissão o passageiro foi preso e encaminhado para o posto da Polícia Federal, assim como a carga apreendida.