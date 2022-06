PRF liberta família feita refém após terem sido vítimas de roubo de caminhão na BR 364

Ontem (06), a Polícia Rodoviária Federal com apoio da PM/MT, realizou a prisão de um homem que fazia uma família refém.

A situação aconteceu nas proximidades do trevo do lagarto, município de Várzea Grande, quando um rapaz procurou uma equipe da PRF relatando que seus pais estavam em uma carreta que foi roubada na noite anterior.

Diante disso, os policiais decidiram realizar algumas diligências na região, em determinado instante observaram uma movimentação na vegetação às margens da rodovia, ao verificar o local encontraram as vítimas de roubo sentadas no chão. Nesse momento, o indivíduo que vigiava os reféns fugiu e ao tentar persegui-lo, ele disparou contra a equipe e adentrou pela mata.

Em vista da situação, foi solicitado apoio de outras equipes e da PM/MT, a qual deu apoio inclusive com o helicóptero para efetuar a busca do fugitivo, porém não foi encontrado de imediato.

Ao retornarem ao posto de apoio da PRF no trevo do lagarto, um homem que dizia ser motorista, relatou as equipes da PRF que também havia sido roubado. Entretanto, seu relato era controverso e sem compatibilidade com as escoriações em seu corpo, como de alguém que havia fugido pela mata.

Diante das suspeitas, o homem confessou que na verdade ele é quem tinha feito refém o caminhoneiro e sua família. Além disso, informou o local onde escondeu a arma do crime. Foram apreendidos um revólver e 4 munições e a carreta foi recuperada ainda com a carga.

Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Além disso, durante o último final de semana a Polícia Rodoviária Federal recuperou um automóvel e um semirreboque no município de Sorriso, norte do estado de Mato Grosso. Um dos veículos havia o registro de apropriação indébita e o outro era produto de roubo.