Primeira-dama confirma que fará cirurgia e tratamento de câncer no pâncreas

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, confirmou nesta sexta-feira (10), que fará uma cirurgia para retirada de um tumor cancerígeno no pâncreas, na próxima semana, em São Paulo. O tratamento de combate à doença será iniciado na sequência da cirurgia.

O diagnóstico da doença foi feito recentemente, após o estado de saúde da primeira-dama ter ficado instável. No final do ano passado, Virginia começou a apresentar sintomas, como tontura, picos de hipoglicemia, perda de peso. Ela passou por diversos exames até o diagnóstico final.

Virginia Mendes é transplantada desde 2014. Nas suas redes sociais, ela agradeceu as orações que tem recebido desde que seu estado de saúde tem sido divulgado.

“Minha gratidão mais sincera a cada um de vocês que nunca medem esforços para me ver bem. Peço que continuem orando e enviando as melhores energias. Isso tem me ajudado muito”, disse a primeira-dama.

Após o tratamento, Virginia retornará às atividades junto a Unidade de Atenção às Família (Unaf), com atendimento às famílias vulneráveis de todo Estado, por meio dos programas Ser Família Emergencial, Solidário, Habitação e Aconchego, entre outros.