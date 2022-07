São 20 anos exercendo a profissão de biomedicina. Destas duas décadas, 12 anos atuando como perfusionista, área que Fábio Murilo é referência e foi escolhido como o melhor do Brasil pelo Conselho Federal de Biomedicina. O profissional integra a equipe cardiológica da Santa Casa de Rondonópolis.

Confira abaixo uma entrevista que a TV Cidade fez com o profissional e conheça um pouco sobre o trabalho do melhor perfusionista do Brasil: