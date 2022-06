Projeto Identidade Promoção e Autonomia (PIPA) é lançado no Socioeducativo em Rondonópolis

Foi lançado na manhã desta quinta-feira (30) no Centro Socioeducativo de Rondonópolis o Projeto Identidade Promoção e Autonomia (PIPA). O objetivo é que os internos alcancem a profissionalização e autonomia financeira quando saírem.

Segundo a juíza Maria das Graças, que atua na Vara da Infância há mais de 10 anos essa é uma grande conquista e oportunidade para os meninos. “Essa é a pedagogia do Socioeducativo, aqui não temos punição e sim um sistema pedagógico. Com essa nova estrutura, vimos a oportunidade de melhorar esse trabalho” afirmou a juíza.

O primeiro curso desse projeto é o de barbearia, que já deve começar neste domingo. Os cinco adolescentes escolhidos irão fazer esse trabalho piloto.

Para um dos internos do Socioeducativo, essa é uma oportunidade de mudança de vida “ Com essa nova profissão posso sair daqui e me sustentar, trabalhar e não pensar mais em fazer coisas erradas, não voltar para o mundo do crime” afirmou.