Propagandas e mensagens ocultas | Entendendo Direito

Oi pessoal. Hoje falaremos sobre o poder que mensagens ocultas ou bem dissimuladas chamadas subliminares. Essas mensagens tendem a nos seduzir ou induzir comportamentos, e no direito já se reconhece o “problema”.

A pesquisa é antiga, começou em 1863, e basicamente seria a capacidade de transmitir uma mensagem em um nível subconsciente, onde a pessoa que recebeu não percebesse a mensagem, mas a absorveu.

Cientificamente há duvidas se existe mesmo ou não as mensagens subliminares, não há ainda prova cabal, mas se você acredita ou não, o pessoal do Marketing acredita e usa isso fortemente para tentar lhe influenciar. Seja para comprar algo que você não precisa, ou para votar em algum político que pague mais pelos serviços deles, os marqueteiros.

Quer vender uma ideia polêmica com o mínimo de desgaste? Coloque uma menina como mensageira, em roupas não sensuais, entre 13 e 16 anos, com cabelos trançados (ela tem que ser bonita, sem passar a ideia de fútil ou ociosa, por isso os cabelos trançados), pronto você supostamente já quebrou a resistência inicial da mensagem, mesmo que seja aumento de impostos ou mesmo confiscar seu carro para um “bem maior”.

Você quer que um político pareça se preocupar com o futuro, coloque-o perto de crianças, quer que ele parece sensível, mostre-o servindo café a vó, a esposa ou mesmo a um idoso.

Precisa vender uma marca que ninguém conhece?

Pague a um artista para exibi-la assim como quem não quer nada em sua rede social, como se fizesse parte do dia a dia da estrela, não precisa falar, não precisa recomendar, o objeto ou ideia não precisa estar destacada ou centralizada, o objetivo é conversar com o seu subconsciente.

Aparentemente somos muito mais frágeis do que parecemos e mesmo ideias inteiras ou mesmo ideologias podem ser implantadas em nós discretamente, para que pensemos e tenhamos opiniões como se fosse nossas, sem nunca percebermos onde aprendemos aquela ideia ou aquele desejo.

O direito brasileiro é tímido quanto as mensagens subliminares, enquanto outros países têm lei exigindo que o Marketing não tenha mensagens subliminares. Exemplo da Espanha. No nosso caso o código de defesa do consumidor, no seu artigo 36 diz: “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.”, ou seja, quando uma celebridade for lhe mostrar como ela é feliz porque começa o dia comendo tal margarina, tem que ficar claro que tem “conteúdo pago ou patrocinado” na imagem.

Enquanto não sabemos mesmo se é assim tão fácil mexer com a nossa mente, e saber se há ideias e desejos que foram implantadas em nós, sempre bom pensar antes de comprar. Eu realmente preciso?