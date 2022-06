PSB faz filiações em Rondonópolis nesta quinta-feira

As principais lideranças do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Mato Grosso, com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, se reúnem nesta quinta-feira, 16, em Rondonópolis para um grande ato político em que serão anunciadas e formalizadas novas filiações. O evento é mais um passo da legenda em seu projeto de fortalecimento das bases e militância nas regiões sudeste e centro leste do estado visando o pleito eleitoral em 02 de outubro próximo.

Segundo os organizadores, durante o ato, estarão presentes alguns dos pré-candidatos do PSB à Câmara Federal, entre os quais, dona Neuma de Morais, primeira dama e ex-secretária de Promoção e Assistência Social de Rondonópolis e a pré-candidata ao Senado, Natasha Slhessarenko, assim como pré-candidatos e pré-candidatas à Assembleia Legislativa, como o próprio presidente regional da legenda socialista, como o presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Roni Magnani e o deputado Max Russi, que vai pleitear a sua reeleição ao Parlamento Estadual.

O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, que é Secretário do Diretório Regional do PSB mato-grossense e uma de suas principais lideranças, estará no ato e abonará a filiação de companheiros que o seguem politicamente desde o início de sua trajetória na vida pública, “Estamos iniciando neste ato, as bases da vitória do ex-presidente Lula, para mais um mandato de sucesso como presidente. Será uma grande vitória e veremos novamente nosso povo voltar a sorrir”, declarou Pátio.

A previsão é de que o evento, que acontecerá a partir das 18h30 no Centro de Eventos Tulipas, no Parque das Nações, reúna cerca de 1.500 pessoas entre convidados, público em geral, militantes, líderes de movimentos sociais e comunitários como MST, MTA, MTST, dirigentes de entidades e sindicatos de classe de trabalhadores da região.

Segundo dona Neuma de Morais, o evento de hoje será uma demonstração de unidade e força do PSB na caminhada para a restauração do estado de normalidade democrática do Brasil e recuperação das políticas sociais e do povo como prioridade na agenda do governo da União. “O nosso partido é formado por gente batalhadora, mulheres e homens de luta que buscam a construção de um Brasil justo e acolhedor para todos, sem fome, sem miséria, sem desemprego, sem ódio às minorias, igualitário e humanista. Por isso tantas pessoas estão vindo somar conosco neste ato de filiação. Vamos juntos, recolocar o Brasil no trilho do desenvolvimento”, afirmou ela.