PT usa foto de 2018 para ilustrar ato de Lula no Rio Grande do Norte

O perfil do PT de São Paulo postou uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirada em 2018, durante um evento no Rio Grande do Sul, como se fosse de uma visita que o petista fez ao nesta semana. O fato foi notado por vários usuários da rede social e políticos de oposição ao partido.

A imagem, que mostra Lula em frente a uma multidão na pré-campanha presidencial passada, foi feita antes de o ex-presidente ser preso e levado à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O evento, à época, agendado previamente, reuniu caravanas de cidades de todo o estado. A concentração ocorreu em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre.

Já no Rio Grande do Norte, o evento foi comunicado com antecedência, mas reuniu menos pessoas. A foto de 2018 foi publicada no site do Instituto Lula e ainda está no ar. A publicação no Twitter do PT com a imagem de quatro anos atrás, apresentada como se fosse atual, saiu do ar. A reportagem é do R7.