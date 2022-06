Qatar Airways firma parceria com aéreas do Oriente Médio e oferece voos bate e volta

Como parte de seu compromisso de transformar a primeira Copa do Mundo sediada no Oriente Médio num evento inclusivo, a Qatar Airways firmou uma parceria com a flydubai, Kuwait Airways, Oman Air e Saudia para transportar passageiros que tenham ingressos para os jogos até a região de Doha. A viagem acontecerá por meio de voos especiais – os Match Day Shuttle, que oferecerão experiências 24 horas durante o período do torneio.

Os torcedores que estiverem em Kuwait, Oman, Arábia Saudita e Emirados Árabes em breve poderão reservar seus voos Match Day Shuttle, que irão oferecer a possibilidade de uma visita bate-e-volta ao Qatar. Assim, os interessados poderão assistir à partida, conhecer a capital e retornar de Doha no mesmo dia. As passagens Match Day Shuttle terão preços extremamente competitivos e trajetos entre Dubai, Jeddah, Cidade de Kuwait, Muscat e Riyadh. Os passageiros que adquirirem os voos Match Day Shuttle ainda irão receber um serviço de transporte terrestre entre o aeroporto e o estádio.

“Conectar fãs e compartilhar o amor pelo futebol está no coração dessa parceria inovadora. Estamos imensamente felizes com a oportunidade de unir fãs de todas as partes do mundo para aproveitar o melhor dos jogos, enquanto apresentamos eles à nossa cultura e tradições acolhedoras”, afirmou Akbar Al Baker, CEO do grupo Qatar Airways.

O serviço de Match Day Shuttle, junto com todos os seus benefícios, fará a viagem a Doha ser uma experiência facilitada.

A nova parceria entre as linhas aéreas do Golfo foi selada com a assinatura de um memorando durante uma coletiva de imprensa em Doha, Qatar. Akbar Al Baker, Yasir Al Jamal, Ghaith Al Ghaith, Maen Mahmoud Razouqi, Abdulaziz Al Raisi e Ibrahim S. Koshy estavam presentes.

*Todos os voos Match Day Shuttle estão sujeitos à aprovação do governo.