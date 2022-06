Quadrilha é presa e 24 pistolas são apreendidas após roubo em loja de caça e pesca

Quatro homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitos de invadir e roubar uma loja de caça e pesca, no Centro, em Sorriso (MT). Os indivíduos roubaram 24 pistolas, munições, uma faca e todo o dinheiro do caixa do estabelecimento. A quadrilha rendeu e ameaçou funcionários e clientes da loja.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos entram na loja e anunciam o crime.

Após a ação que durou em torno de 10 minutos, os suspeitos fugiram com uma grande quantidade de material, mas foram abordados pela PRF nas proximidades do trevo de Vera, entre Sorriso e Sinop. Todo o armamento roubado seria levado para Sinop.

A quadrilha foi detida e encaminhada juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, com apoio da Polícia Militar.