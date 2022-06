Quais as melhores flores para presentear as avós?

Sabe aquela pessoa que tanto te ama e te mima desde pequeno? Sim, estamos falando das avós! Bom, agora é hora de retribuir o carinho e cuidar um pouco delas. Com isso em mente, separei as 4 melhores flores para presentear suas vovózinhas, segundo os especialistas da Juliana Flores. Confira:

Girassol

O girassol é uma planta cercada de simbologia. Sua coloração amarelo-dourado ilumina qualquer ambiente e é ideal para decorar casas e estabelecimentos comerciais, pois atrai bons fluidos e sorte. No feng-shui, é considerada a flor do equilíbrio. Tantos significados e energias positivas só podiam fazer com que o girassol fosse uma das flores escolhidas para presentear a avó! Linda, delicada e cheia de energia positiva.

Cravos

Os cravos são considerados como flores multiuso. Isso porque adornam tanto a sala de estar de uma casa, bem como uma cerimônia de casamento. Seu significado literal é “flores dos deuses” ou “flores do amor”, e seu perfume exala nos ambientes. O significado geral é de sentimentos bons, como: amor e fascinação. Para as vovós, nós recomendamos o cravo de tons mais claros, que significam amor puro e fidelidade. São flores fáceis de cuidar e são bem duráveis.

Rosas

As rosas são flores adoradas por todos! Possuem significado forte, e representam paz, amor, inocência e são sempre associadas a união e recomeços. É por isso que os apaixonados também gostam de presentear as amadas com buquê de rosas. Por transmitir amor, elas também entram na lista de flores para presentear a avó. As rosas com tonalidades mais claras significam pureza e afeto. Tudo o que você deseja para a sua vovó, não é mesmo?

Orquídeas

A orquídea possui diversos significados, que variam desde a sabedoria até a beleza feminina. É um presente bastante refinado, que possui uma transmissão de energias positivas e muita vitalidade. As orquídeas brancas representam amor sincero e tranquilidade.