Recém-saído da prisão, suspeito é rendido durante tentativa de assalto a comércio

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (27) por populares durante uma tentativa de assalto a uma loja de celulares na região central de Rondonópolis – MT. Ele já é conhecido da polícia e já foi preso pelo menos 13 vezes.

De acordo com o tenente Felipe Cordeiro, da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e ao chegar ao local visualizou o proprietário do estabelecimento em luta corporal com o suspeito, tentando contê-lo até a chegada da polícia.

Segundo informações, o bandido teria entrado no local com uma arma em punho, obrigando os funcionários a colocarem vários aparelhos dentro de uma mochila. Depois, ele mandou todos irem para os fundos da loja, momento em que acabou sendo contido.

Ele estava com um revólver calibre 38 e seis munições intactas.