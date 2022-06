Regiões do Sul do Brasil começam junho com frio intenso e geada

O mês de junho começou com frio intenso e geada em algumas regiões do Sul do Brasil devido a uma nova frente que avança principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul e cidades de Santa Catarina.

De acordo com o Climatempo, houve geada na manhã desta quarta-feira (1°) em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Além disso, a serra catarinense deve ter o que os meteorologistas chamam de “precipitação invernal”, que está ligada a uma atmosfera extremamente úmida e gera ocorrências como chuva congelada.

As cidades de Herval, Santa Maria, Canguçu e Pelotas, todas no Rio Grande do Sul, chegaram a registrar mínimas abaixo de 0°C. Alguns internautas aproveitaram o fenômeno para registrar fotos e comentar nas redes sociais.

Ainda segundo o Climatempo, o frio deve continuar intenso sobre toda a região Sul até o fim de semana.

Além da geada, há previsão de chuva nessas localidades. Ainda nesta quarta-feira, acumulados de chuva devem chegar a 100 mm no oeste de Santa Catarina, além do sudoeste e nordeste do Paraná.