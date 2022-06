Rodovia | Motorista cochila ao volante e tomba carreta em curva

O motorista de uma carreta carregada com tubos ficou ferido após tombar o veículo, neste sábado (4), na MT-358, na ‘curva do sapo’ entre as cidades de Tangará da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT).

Segundo informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) o motorista confessou que cochilou ao volante e perdeu o controle da direção em uma das curvas.

O condutor seguia da cidade de Jaciara para Campo Novo do Parecis.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima em estado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Civil também compareceu na ocorrência.