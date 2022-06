Rodrigo da Zaeli fala em “novos horizontes” no PL e ensaia candidatura a federal nesta segunda-feira (20)

O ex-vereador por Rondonópolis, Rodrigo Lugli, o “da Zaeli”, lança nesta segunda-feira sua pré-candidatura a deputado federal nestas eleições. O evento está marcado para as 20h no espaço do “Cinquentão”, na região central, com a presença de lideranças políticas e simpatizantes do projeto político à direita em 2022.

Lugli se filiou no PL durante a passagem da Caravana Verde e Amarelo, encabeçada pelo atual senador da República, Wellington Fagundes (PL), por Rondonópolis. Fagundes é o líder do partido em Mato Grosso e tem percorrido o Estado focado em viabilizar o palanque do atual presidente e pré-candidato à reeleição ao Planalto, Jair Bolsonaro (PL), no Estado.

Ex-PSDB, Lugli defendeu a migração ao PL como uma busca por “novos horizontes”. “Estive no PSDB por 23 anos. Neste ano entendemos que a sigla mudou um pouco seu pensamento. Quando entramos no PSDB, éramos a direita no Brasil, mas o cenário mudou. Fui acolhido no PL”, diz. “Agora é o momento de apresentar meu nome, dizer o que pretendo fazer. Nõa se pode chegar em uma convenção sendo alguém totalmente desconhecido da população. Apesar de ter tido oito anos de vida pública, este o momento de novos horizontes”, pontua.

A debandada da sigla tucana não é exclusividade do ex-vereador. O partido, avalia Lugli, perdeu espaço e sofreu com o desgaste deixado de herança pelo ex-governador Pedro Taques. “Em vez de unir, acabou dividindo o partido”, diz. Em 2014, eleito com expectativa em alta, Taques não terminou o governo bem avaliado, ficando em terceiro lugar nas eleições de 2018.

Em fevereiro, em entrevista ao portal AGORA MT, Lugli já dizia estudar uma eventual candidatura a deputado federal em 2022. A ideia, disse à época, era tratar das discussões do Estado “lá em cima”. Por duas vezes, em 2014 e 2018, tentou uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado, mas não se elegeu.