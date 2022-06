Rondonópolis garante acesso de água e esgoto à 3 mil famílias com atualização do cadastro

Para garantir acesso à água tratada e de qualidade aos moradores de baixa renda em Rondonópolis, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) está atualizando o cadastro anual de 3 mil famílias inscritas na Tarifa Social. A atualização teve início no dia primeiro e segue até o dia 30 de junho.

O Benefício, instrumento que concede aos usuários desconto no valor mensal da fatura de água e esgoto, pode ser solicitado por não inscritos que se enquadram no programa, em uma das quatro agências comerciais do Sanear, de segunda a sexta-feira das 07h às 17h, portando documentos pessoais, cadúnico, documento do imóvel e consumo mensal de até 10 metros cúbicos.

De acordo com Antonieta Garcete de Almeida, diretora administrativa financeira do Sanear, em 6 anos a autarquia ampliou o benefício em 200 por cento, passando de um pouco mais de mil para 3 mil famílias atendidas. “A autarquia está reforçando o trabalho de assistência social, com o objetivo de ampliar ainda mais o número de beneficiários em 2022. Essa é uma de nossas metas para esse ano, continuar ampliando o alcance do programa nos bairros rondonopolitanos”, frisa. A diretora alertou ainda que, quem não atualizar seu cadastro terá o benefício suspenso.