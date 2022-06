Rondonópolis será palco de etapa classificativa do Festrilha nos dias 16, 17 e 18

O anarriê deste ano tem muita dança e alegria para celebrar o retorno presencial do Festival Estadual de Dança de Quadrilhas Juninas (Festrilha) 2022 com etapas classificatórias nas noites de 16 a 18 de junho no Casario em Rondonópolis com a organização da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

O festival regional de quadrilhas é o momento anual dos grupos de quadrilheiros de vários municípios de Mato Grosso apresentarem à população toda a beleza junina através de suas coreografias e vestimentas.

O Casario será palco da etapa de classificação nos dias 16 e 17 de junho das 18h às 23h e, no dia 18 será a apresentação de banda e resultado dos classificados para a final.

De acordo com o secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto, esse é o evento cultural mais esperado da região e traz o legado da cultura junina, além de movimentar economia ao gerar emprego e renda.

“Mexe com o imaginário das pessoas, promove diversão, alegria, emoção”, pontuou.

As últimas duas edições foram realizadas com transmissão online seguindo as medidas de segurança por conta da pandemia de Covid-19, mas com a baixa de casos, este ano o festival retorna presencialmente.