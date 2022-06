Rondonopolitanos com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde começam a receber 4ª dose da vacina

Pessoas com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde já podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (6) em Rondonópolis. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. A recomendação do Ministério da Saúde é para que a quarta dose seja tomada por quem recebeu a terceira a pelo menos quatro meses.

As novas orientações do Ministério da Saúde consideram a necessidade de reforçar a imunização nessa faixa-etária e para os trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação. As vacinas da Pfizer, Janssen e Astrazeneca podem ser usadas, independentemente da dose aplicada anteriormente.

Segundo o Ministério da Saúde, uma pesquisa encomendada pelo órgão e feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que a combinação heteróloga para a dose de reforço, ou seja, de vacinas diferentes, é mais eficaz. Os resultados mostraram ainda que a dose de reforço pode aumentar em até 100 vezes a produção de anticorpos contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde segue as orientações do Ministério da Saúde e conta com as vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Janssen para a aplicação da quarta dose às pessoas com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde.