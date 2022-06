Santa Casa de Rondonópolis se manifesta sobre tentativa de golpe sofrida por paciente

Em nota à imprensa, a Santa Casa de Rondonópolis se manifestou sobre o caso de uma paciente, ocorrido na última semana, que sofreu uma tentativa de golpe via aplicativo de mensagens. Dias após receber alta –ela estava internada- recebeu no celular um pedido de cerca de R$ 400 para cobrir despesas supostamente não custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Era mentira. O golpista se passou por um funcionário da unidade de Saúde.

Desconfiada, a mulher não fez o pagamento. De imediato, ela suspeitou da mensagem cheia de erros de grafia e digitação. O golpista pedia que o pagamento fosse realizado pela vítima via boleto ou pix.

Para dar credibilidade ao golpe, o criminoso detinha de algumas informações sobre a paciente e chegou a citar o nome de um profissional atuante na unidade de saúde. O funcionário em questão, informa a Santa Casa, já registrou um Boletim de Ocorrência.

Em 2014, tentativas de golpes contra outros pelo menos cinco pacientes já haviam ocorrido. No comunicado, a Santa Casa de Rondonópolis reforça que não compartilha informações pessoais de seus pacientes e não faz nenhum pedido de dinheiro via telefone.

Abaixo a nota:

De acordo com notícia veiculada na imprensa local de que uma pessoa teria sido enganada por alguém que usou o nome do hospital Santa Casa Rondonópolis, a diretoria informa que os pacientes são orientados, diariamente, sobre como funciona a relação instituição/paciente, por meio de cartazes fixados por todo o hospital. Reforça que, o hospital não entra em contato com pacientes ou parentes solicitando informações pessoais ou pagamentos de procedimentos. Portanto, nunca atendam ou respondam a pessoas que utilizem destas ações para abordar ou pedir dinheiro alegando ser da unidade de saúde.

Diante da informação, imediatamente medidas de segurança foram reforçadas e um boletim de ocorrências registrado, a fim de levar ao conhecimento das autoridades a prática e solicitar investigação para que os envolvidos sejam punidos.

Os estelionatários se aproveitaram da fragilidade do momento e se passaram por um funcionário do hospital para cobrar valores sobre o procedimento. De acordo com a denúncia, o golpista tinha informações sobre a paciente, como a data da alta e que a mesma havia realizado um procedimento recentemente pelo SUS. O que acontece é que, tais informações, superficiais, podem ser obtidas por qualquer pessoa que seja próxima do paciente, bem como a utilização do nome de qualquer colaborador da instituição ser usado com má fé.

Neste caso, o colaborador do hospital usado pelo golpista como sendo o autor do pedido de pagamento, registrou um boletim de ocorrências com o intuito de que a ação seja investigada. Outra medida adotada pela instituição foi reforçar a divulgação do trâmite adotado com os pacientes em situações de solicitação de dados e pagamentos por procedimentos. Aproveitamos para ratificar que a Santa Casa não entra em contato com pacientes para tratar sobre pagamentos, tampouco solicitar informações pessoais. O SUS não cobra por procedimento. Isso é crime, denuncie (Ouvidoria Santa Casa Rondonópolis – 3410-2718).