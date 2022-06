Saúde investe R$ 1 milhão na construção da nova sede do MT Hemocentro e Cermac

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), já investiu R$ 1 milhão na construção da nova sede do MT Hemocentro e do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades (Cermac-MT), em Cuiabá. Está previsto ainda um investimento de R$ 18,2 milhões para que a obra prossiga, totalizando um aporte financeiro de R$ 19,2 milhões.

“Estamos trabalhando, desde o início da gestão, para entregar unidades especializadas, descentralizadas e escritórios regionais, além de hospitais mais modernos, com o nível de qualidade que a população merece. Esta é só uma das dezenas de obras que estão em andamento na Saúde”, destaca a secretária estadual de Saúde, Kelluby de Oliveira.

A unidade terá cerca 5.864,61m² dividido em quatro edificações, sendo uma delas a estrutura do antigo Hospital São Thomé, que passa por reforma. “Nosso objetivo é modernizar e, consequentemente, promover um atendimento ágil e eficiente aos usuários do SUS”, avalia a gestora.

Neste momento, duas frentes de trabalho estão em andamento no local. A primeira conta com a implantação do bloco 01, com atividades de terraplanagem e fundação. Já a segunda ocorre na antiga estrutura do Hospital São Thomé, onde estão sendo realizadas demolição, alvenaria, aplicação de contrapiso e instalações hidráulicas. A obra deve ser concluída em 2023.

Conforme o superintendente de Obras em exercício da SES, Lucas Barbosa, as próximas etapas são a finalização das formas, montagem e instalação de armação, concretagem e a impermeabilização das fundações do bloco 01, que será destinado às atividades do Hemocentro.

“Quanto ao bloco 04, onde funcionará o Cermac, vamos iniciar o tratamento da laje superior, instalação da estrutura metálica de cobertura e das telhas e instalações elétricas”, conclui o gestor.