Saúde reativa atendimento exclusivo para pacientes com sintomas gripais e da Covid-19

Em função do aumento de casos de pessoas que buscam o atendimento da rede pública de saúde com sintomas gripais e de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu reativar o atendimento exclusivo para estes pacientes no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) a partir desta segunda-feira (27), às 13h.

Os postos de saúde também manterão o atendimento para esse público com realização de testes para Covid-19, e com horário diferenciado: no período da manhã das 9h às 11h e no período da tarde, das 15h às 17h.

A Secretaria de Saúde ressalta, contudo, que setes unidades básicas de saúde estão temporariamente sem realizar testes de Covid-19, sendo: Vila Rica, Pedra 90, Dom Osório e Marechal Rondon. O posto de saúde Cohab está realizando teste de Covid-19 somente no período da manhã.

Além disso, na rede SUS, conforme determinação do Ministério da Saúde, somente são realizados teste para a Covid-19 em pacientes com sintomas da doença há, pelo menos, três dias. A orientação para os usuários, enquanto aguarda os três dias para realizar o teste, é de manter a hidratação, alimentação e repouso. Em caso de piora nos sintomas, uma unidade de saúde deve ser procurada.