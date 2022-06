“Se você corre o risco, uma hora dá m…”, diz Mauro Mendes sobre internações de não vacinados por Covid-19

À imprensa cuiabana, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), deu fortes declarações sobre o mais recente levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), que mostra que 91% dos pacientes internados em decorrência da Covid-19 não completaram o esquema vacinal. As palavras complementaram o anúncio do gestor de que o Estado irá reabrir leitos de UTI exclusivos nas unidades de Saúde.

“Essas pessoas fizeram opção de correr o risco. Se você corre o risco, uma hora dá merda e deu merda para essas pessoas e pode dar para aquelas que continuarem insistindo em não tomar vacina”, disse o governador.

Sem dar detalhes E nem prazo da reabertura dos leitos, Mendes destacou que o Governo Federal não financia mais UTIs nos Estados. “O Governo do estado vai, sim, abrir UTIs, mas nós temos limite e capacidade”, afirmou. “O cidadão tem que saber que basta ele tomar a vacina que muito provavelmente ele vai estar completamente livre”, finalizou.

O governador provocou os prefeitos para que também abram novos leitos dedicados aos acometidos com o vírus. “Os municípios são gestão plena, têm responsabilidade objetiva nisso, não querem abrir leitos”, completou.

Rondonópolis

Ontem (29), como noticiado pelo portal AGORA MT, a Câmara de Vereadores aprovou nesta quarta-feira (29) o Projeto de Lei número 284/2022, de autoria do Poder Executivo, que pede abertura de um crédito suplementar no valor exato de R$ 1.969.600,00. O recurso tem como objetivo a retomada de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos ao tratamento da Covid-19 no Hospital Antônio Santos Muniz, o hospital de Retaguarda.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, “em virtude da baixa de casos de Covid-19 nos últimos meses, abriu espaço na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Antônio dos Santos Muniz, o Hospital de Retaguarda, também para pacientes de outras doenças, já que não havia sentido manter os leitos desse setor desocupados se a demanda de portadores de coronavírus tinha diminuído e havia necessidade de atender pessoas acometidas por outras patologias”. Ante a nova realidade, porém, de aumento de casos de Covid no município, os leitos tendem a ser, novamente, remanejados.

“Com a chegada do inverno e o aumento da incidência de Covid-19, a Pasta achou por bem destinar, novamente, esses leitos somente a quem esteja com coronavírus. No entanto, como alguns deles já estão ocupados por pacientes com outras patologias, é preciso, antes, realocá-los para, então, voltar a acolher exclusivamente aqueles que estão com coronavírus. Dessa forma, a SMS já está em busca de outro ambiente hospitalar que tenha vaga para acomodá-los e, assim, fazer a transferência desses indivíduos”, segue a nota. “Diante desse cenário e das providências tomada pela Saúde, nos próximos dias a UTI do Hospital Antônio dos Santos Muniz volta a ser exclusiva para pacientes de Coronavírus. No momento em que já estiver com os leitos liberados para abrigar unicamente aqueles que estão com coronavírus a Pasta irá comunicar à população”.

Não credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), os 10 leitos serão custeados integralmente com recursos próprios. Segundo o apurado pela reportagem, cada leito de UTI custa, em média, entre R$2,5 mil a R$ 3mil por dia aos cofres do município. O não credenciamento permite à Prefeitura, porém, a destinação exclusiva aos pacientes rondonopolitanos.