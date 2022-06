Secretaria de Educação abre edital para selecionar mediadores de conflitos escolares

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) lançou, nesta sexta-feira (03.06), edital (001/2022) para Processo Seletivo Interno, que pretende selecionar 24 servidores efetivos da Rede Pública de Ensino dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande para participarem da 3ª Turma do curso de Mediação de Conflitos Escolares.

A meta é desenvolver, nos profissionais da Educação, competências para a resolução pacífica de conflitos no ambiente escolar, contribuindo para a prevenção de casos de violência nas unidades de ensino. Todo o processo de seleção será por meio de edital, promovido pela Seduc, com apoio do Ministério Público Estadual (MPE) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC).

O curso será composto por dois módulos, sendo um de formação teórica com carga horária de 40 horas, e outro de formação prática, com carga horária de 60 horas. A previsão de início é o dia 27 de junho, com término em 1º de julho.

O conteúdo do módulo será trabalhado em aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, de 08h às 18h, com intervalo de duas horas para almoço. Todas as aulas serão ministradas por instrutores do TJMT. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira, dia 06.

Outras informações, acesse o edital no link AQUI.