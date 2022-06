Seduc apresenta aos Diretores Regionais plano de ação para os próximos 10 anos da Educação em MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) apresentou, na manhã desta terça-feira (14), aos Diretorias Regionais de Educação (DREs) o plano de ação do programa “EducAÇÃO 10 anos”. A reunião foi realizada no auditório da Seduc-MT, em Cuiabá, e teve como objetivo esclarecer dúvidas e projetar as ações da Educação para os próximos anos em Mato Grosso.

Um dos tópicos apresentados foram as perspectivas positivas de avanço no ensino através dos investimentos feitos pelo Governo do Estado. A política organizacional ainda no projeto, gerida pelo Falconi – Consultores de Resultado, teve como desafio unir todas as ideias em prol da Educação no Estado. Uma ação que visa, em longo prazo, permanecer nas diretrizes para orientar futuros secretários e governadores com um planejamento assertivo na Educação. No total são 30 políticas públicas e mais de 120 ações acompanhadas em um cronograma, ambos responsáveis por encaminhar o projeto.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, as metas do programa são claras ao ganhar ainda mais visibilidade dentre as maiores educações no país. “As metas globais do plano de Educação 10 anos são para, daqui cinco anos, estarmos entre as dez maiores educações do nosso país e, daqui a dez anos, em 2032, estar entre as cinco melhores se seguirmos esse plano de maneira rigorosa’’.

A orientação para desenvolvimento do programa é baseada em um circuito de aprendizagem, por meio das DREs, avaliando e criando uma cultura de acompanhamento de cada estudante na sua formação continuada.

O secretário adjunto Executivo, Amauri Monge Fernandes, fez questão de lembrar os 600 dias da atual gestão e destacar o compromisso com a Educação em Mato Grosso. Para ele, o programa representa o comprometimento entre os órgãos em um plano de desenvolvimento inédito.

A representante da DRE Polo Várzea Grande, Maria Denise Souza Carvalho, falou sobre a importância de debater o programa e as ações pelos próximos anos. “As informações que a secretaria nos passou são extremamente valiosas. Não só para Várzea Grande, como para os demais municípios que também estão sempre em conexão com outros profissionais qualificados. Enquanto parceiros, estamos aqui para ajudar’’, disse.

Para o diretor regional do polo Cuiabá, Fabio Bernardo da Silva, é necessário deixar claro os objetivos da Educação e um plano de ação para que isso aconteça. ‘’Observamos a importância em entender de maneira objetiva o que precisamos fazer a curto, médio e longo prazo’’, pontuou. Para ele, os resultados a serem obtidos com o plano de ação, deverão ser fomentados por ações de fluxos definidos para alcançar estes espaços.