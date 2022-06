Sem espaço no palanque de Mauro, Neri já cogita compor com PT

O pré-candidato ao Senado, Neri Geller (PP), bem que tentou um espaço no palanque do atual governador Mauro Mendes (UB) nestas eleições. Vendo a possibilidade de apoio minguar, porém, já cogita debandar para a grupo à esquerda e, quem sabe, buscar um cantinho junto à federação que encabeça o “projeto Lula” no Estado. Segundo a imprensa cuiabana, para isso, ele já abriu diálogo direto com a cúpula nacional do PT.

No palanque de Mauro, é cada vez mais certa a aliança com o bloco bolsonarista encabeçado pelo atual senador e pré-candidato à reeleição ao Senado em 2022, Wellington Fagundes (PL). Antes tarde do que nunca, um insistente Neri, enfim, caiu na real.

Resta saber, agora, se o bloco à esquerda no Estado irá aceitar uma eventual aproximação de Neri, que desde o início ignorou o grupo em busca do apoio de Mauro. Mesmo tendo bom trâmite com as lideranças nacionais do PT -Neri foi ministro da Agricultura no governo de Dilma Rousseff-, nada, ainda, está selado.

PT, PV e PC do B já trabalham em nomes para a disputa eleitoral. Ter Neri vestindo a camisa de Lula e sendo o nome ao Senado, a esta altura, pode não estar nos planos.