Sem retorno de Ofício, deputada promete reforçar pedido de reabertura de leitos Covid à SES-MT

À reportagem, a deputada estadual Janaína Riva (MDB) confirmou que ainda não obteve por parte da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) um retorno do Ofício encaminhado no início do mês, pedindo a reabertura de leitos de UTI Covid-19 no Hospital Regional de Rondonópolis. A solicitação chegou à parlamentar por articulação do vereador por Rondonópolis, Adonias Fernandes (MDB).

No Ofício, Janaina pedia à SES-MT a reabertura de ao menos 10 leitos exclusivos à Covid-19 na unidade de Saúde. Ainda em maio, os últimos 13 leitos destinados ao tratamento da doença disponíveis no HR foram remanejados para o tratamento de doenças não infectocontagiosas. “É urgente e necessário que os leitos estejam disponíveis o quanto antes, especialmente no município de Rondonópolis”, argumentou a deputada estadual.

Nos últimos dias, as internações por Covid-19 em Rondonópolis vêm aumentando em função da elevação do número de casos da doença no município. Conforme noticiado pela imprensa local, pacientes residentes em Rondonópolis que necessitam de UTI continuam sendo enviados para o Hospital São Lucas, em Primavera do Leste, onde o Governo do Estado mantém 20 leitos de UTI para Covid-19. Antes, Rondonópolis, cidade polo da região sudeste, era quem absorvia esta demanda, nem a necessidade de “exportar” nenhum doente.

Ainda conforme o publicado, na última sexta-feira (24), um paciente de Rondonópolis estava internado em um box de UTI de emergência no Hospital Regional aguardando transferência para o município vizinho. Segundo informações confirmadas pela SES, o paciente foi levado ao Hospital Regional pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo internado com suspeita de Covid.

Riva promete reforçar o pedido e formalizar a questão em busca de uma reposta oficial da SES-MT. Afirma, ainda, que pretende levar o caso à Tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) caso, novamente, não seja repassada uma resposta.

Neste momento, Rondonópolis não possui nenhum leito de UTI Covid-19 Na Rede Pública de Saúde.