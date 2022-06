‘Semana de Prevenção às Queimadas Urbanas’ é lançada em Rondonópolis

A ‘Semana de Prevenção às Queimadas Urbanas’ foi lançada pela equipe do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (1), em Rondonópolis (MT).

De acordo com o Comandante do Comando Regional II do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis, Tenente Coronel BM Fabrício Gomes Costa, o evento faz parte do planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros Militar através de políticas de prevenção às queimadas urbanas.

Durante o evento serão realizadas palestras educativas para educação municipal e estadual de ensino de Rondonópolis.

“Também estaremos fazendo o lançamento da campanha de desenhos e produção de textos junto a essas escolas para que esses estudantes possam desenvolver a capacidade e a conscientização ambiental, a responsabilidade socioambiental e para que eles possam ser multiplicadores de boas práticas de responsabilidade, de comprometimento junto ao nosso ecossistema, junto à práticas relacionadas a manter um ambiente mais saudável” explica o Tenente Coronel Fabrício.

Ainda durante o evento a Diretora Regional da Educação, Andréia Cristiane, reforça que a a intenção é trabalhar práticas curriculares que sejam voltadas para a sensibilização da comunidade escolar em geral no sentido de prevenção as queimadas.

“Estamos aproveitando o início da ‘Semana do Meio Ambiente’ para lançar essa campanha em conjunto com o Comando dos Bombeiros do município. Essa campanha é focada em Rondonópolis para a rede Estadual, mas também vai atender a rede Municipal. Nesse momento estamos fazendo o lançamento na rede Estadual, mas nós temos integrantes da rede municipal que serão nossos multiplicadores que é para a gente conseguir alcançar o município todo. Então ela é para os estudantes da rede pública não só da rede estadual” pontua a Diretora.

Durante o período os alunos das escolas irão contar com palestras onde os Bombeiros irão falar das queimadas e da prevenção. Também serão apresentados vídeos com aulas educativas nas escolas.

Ainda na campanha, haverá um concurso de redação e desenhos para que as Escolas participem com direito a premiação.