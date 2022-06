Senador defende nova concessão da BR-163 em Mato Grosso

O senador Wellington Fagundes (PL) será o interlocutor de Mato Grosso para tratar em Brasília de uma proposta de concessão da BR-163 por meio de Parceria Público Privada (PPP). O assunto já foi tratado com o governador Mauro Mendes (União Brasil) e o investimento seria feito com recursos do MT-Par.

Fagundes afirmou que já está com o aval do governador para tratar do assunto com a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e com o Ministério da Infraestrutura para explicar esse consórcio entre empresa privada e o Mato Grosso Participações.

“O Governo Federal poderia transferir essa concessão, mas precisamos encontrar os meios jurídicos, para que o estado possa fazer essa modelagem. Assim como fizemos com a primeira ferrovia estadual, podemos fazer na BR-163”, explicou o senador

Esse novo modelo de concessão explicada pelo congressista, será feita apenas onde hoje é de responsabilidade da Rota do Oeste, que passa da divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e segue até Sinop.

Parte do trecho está concluído em duplicação. No entanto, de Várzea Grande a Rosário Oeste e de Posto Gil a Sinop a pista ainda continua de modo simples e a concessionária tem feito apenas a manutenção da rodovia

A concessionária devolveu ao Governo Federal a tutela da rodovia, depois de muita pressão política. Porém, o processo final pode demorar até dois anos, devido ao período de nova licitação. “A nossa preocupação é com a solidez da concessão, que seguirá da divisa com Mato Grosso do Sul a Sinop”, disse o senador Após a reunião com o governador Mauro Mendes, Wellington também explicou sobre a cobrança de pedágio nos trechos de Mato Grosso e confirmou que deverá continuar até uma nova licitação.

“Não tem essa previsão de parar de cobrar pedágio, porque a concessionária não pode abandonar a estrada. Mas queremos buscar uma solução, porque o problema é ficar no limbo ad eternum, ou seja, pagar pedágio e ter uma estrada com a manutenção precária”, criticou

Além de preservar o trecho com obras, a Rota do Oeste ainda mantém prestação de serviços operacionais, como socorro médico e mecânico