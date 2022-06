Senador recebe homenagem por articulação em prol de curso de Medicina

O senador Wellington Fagundes (PL) recebeu nesta quinta-feira (9) uma homenagem do Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar), em Barra do Garças, em reconhecimento ao seu trabalho pela implantação do curso de Medicina na região. A implantação aguarda aprovação pelo Ministério da Educação (MEC) e tem apoio do ministro Victor Godoy. Em audiência com o senador, ele disse ser favorável e garantiu agilidade nos trâmites para implantação do curso.

Wellington, que foi relator do orçamento do MEC, acredita que o curso beneficiará toda a região do Araguaia, única a não contar, ainda, com essa oferta de vagas. “Isso também vai ampliar o atendimento em saúde pública”, diz.

O reitor da Univar, Marcelo Soler, considera justa a homenagem ao parlamentar que há muitos anos vem encabeçando a luta pela implantação do curso “Wellington & nosso principal aliado”, disse

Um passo importante foi dado recentemente com a liberação pelo governo do Estado, de recursos para melhoras no Hospital e Pronto-Socorro do município. O objetivo é que essas melhorias possibilitem a aprovação, pelo Ministério da Educação (MEC) da criação do curso de Medicina no local.