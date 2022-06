Setrat reforça sinalização em trecho da Bandeirantes que têm alto índice de acidentes

Equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – Setrat estiveram durante a manhã desta segunda-feira (13) reforçando a sinalização de trânsito (vertical e horizontal) num trecho da Av. Bandeirantes com Rua Olíria no Bairro Padre Rodolfo na região da grande Vila Operária, local com alto índice de acidentes.

O secretário Lindomar Alves explicou que o local em si tem registrado muitos acidentes, e por isso a necessária intervenção da Setrat demarcando e implantando linhas de retenção com “sinalizadores de solo”, ou seja, fazendo pinturas e instalando “tachinhas” em linhas transversais na via, bem como “tachões” nas laterais da pista de rolamento que vão orientar o fluxo de tráfego na via, instalando ainda placas orientativas verticais, cujo objetivo é alertar os condutores de veículos a reduzir a velocidade na via.

O local das obras compreende um trecho da Avenida Bandeirantes, em frente ao Auto Posto Senna, saída para Poxoréu, já nas imediações do cruzamento com a avenida Olíria, no bairro Padre Rodolfo na região da grande Vila Operária.

Nessa área, existe ainda uma academia popular no canteiro central, e as linhas de retenção (tachinhas) estarão dispostas de forma transversal na pista direita, sentido bairro/centro.

Além desse local específico, a Setrat segue sinalizando e ordenando o tráfego nas vias e nos pontos considerados mais sensíveis da cidade, com o intuito de orientar, alertar e reduzir os acidentes, preservando vidas.