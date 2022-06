Sindicato concorda em seguir com negociações, mas ameaça greve se prefeito mantiver “estratégia”

Em nova assembleia geral, os servidores públicos municipais de Rondonópolis deliberaram, cada uma das comissões formadas, na tarde desta terça-feira (14) a respeito das tratativas das categorias junto ao Poder Executivo. Em estado de greve, concordaram em seguir com as negociações junto ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB), mas não descartam cruzar os braços caso se repita o episódio da semana passada, quando um projeto foi encaminhado à Câmara sem o aval do sindicato que representa os profissionais.

O assunto foi destaque no portal AGORA MT. Causou, inclusive, confusão entre os parlamentares no Poder Legislativo. Ao final, a proposta foi retirada da pauta. Na sessão ordinária de amanhã (15), o Sispmur promete nova manifestação na Câmara, atento à pauta de votação no Plenário.

Ainda sobre o projeto, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, afirma que não está descartada a paralisação das categorias caso a “estratégia” do prefeito se repita. “Não pode acontecer o que aconteceu na última semana. A gente senta pra conversar e ele [prefeito] encaminha o projeto [para a Câmara] (…) Se ele continuar com essa modalidade, nós vamos ter uma greve aqui no Município”, afirma.

O referido projeto foi encaminhado pela Prefeitura horas após uma reunião junto à comissão formada pelos servidores da Educação. Ocorre que, como o esperado pela categoria, caberia ao Executivo o envio de uma contraproposta, não o de um projeto de Lei ao Plenário da Câmara. O Sindicato reforça, ainda, que não aceitou nenhuma das propostas sugeridas pelo prefeito. “Tem que cumprir o que está no Plano de Carreira, o PCCV. Precisa passar pelas comissões, que vão analisar, analisar uma contraproposta e apresentar uma devolutiva, depois repassar à assembleia. Do jeito que foi feito nós não vamos acatar de forma nenhuma”.

Outro ponto da discussão, agora, envolve também a URV (Unidade Real de Valor), vencimentos corrigidos após a mudança da moeda corrente à época para o real, ainda em 1994. A questão já está judicializada. “Queremos que seja feita a aplicação imediata na folha do servidor. Isso é um direito”, completa Geane.